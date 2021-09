Le bénéfice annuel d'Imperial Logistics en Afrique du Sud bondit en raison de l'augmentation des volumes.

Le distributeur de produits automobiles, chimiques, pharmaceutiques et de biens de consommation centré sur l'Afrique a déclaré que son bénéfice net par action (HEPS), la principale mesure du bénéfice en Afrique du Sud, a augmenté à 334 cents pour l'exercice clos le 30 juin, contre 105 cents en 2020.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 % pour atteindre 52,2 milliards de rands (3,67 milliards de dollars), soutenu par une hausse des volumes avec l'assouplissement des restrictions COVID-19 sur certains marchés clés, tandis que les gains de nouvelles activités et les acquisitions ont également contribué à la performance.

Cependant, les entreprises exposées aux ventes d'alcool et de tabac en Afrique et ses opérations européennes dans le secteur automobile ont été affectées par les restrictions de fermeture et la pénurie mondiale de puces, respectivement.

Le bénéfice d'exploitation a bondi de 60 % pour atteindre 2,3 milliards de rands, grâce également à une bonne gestion des coûts dans toutes les activités, a déclaré Imperial.

En juillet, DP World a proposé une offre en espèces de 12,73 milliards de rands pour racheter toutes les actions d'Imperial Logistics, donnant ainsi à l'opérateur portuaire appartenant à l'État de Dubaï un pied plus solide sur le continent africain. La société a déclaré qu'elle réduirait le montant de son offre si Imperial déclarait un dividende final.

Imperial a déclaré que l'opération était en cours et restait soumise aux approbations réglementaires et des actionnaires, ainsi qu'à d'autres conditions préalables. Elle prévoit que l'opération sera conclue d'ici février prochain.

(1 $ = 14,2270 rands)