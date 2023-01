Le bénéfice annuel de Chevron double pour atteindre le chiffre record de 36,5 milliards de dollars, mais il est inférieur aux estimations.

Le bénéfice net ajusté du deuxième plus grand producteur de pétrole américain pour 2022 a battu d'environ 10 milliards de dollars son précédent record établi en 2011. Mais des dépréciations de 1,1 milliard de dollars dans ses opérations pétrolières et gazières internationales au quatrième trimestre ont laissé les bénéfices en deçà des prévisions d'un bénéfice net ajusté de 37,2 milliards de dollars.

Les chiffres de Chevron donnent le coup d'envoi de ce qui promet d'être un niveau de bénéfices en chute libre pour les fournisseurs d'énergie mondiaux. Les prix élevés résultant d'une forte demande et les pénuries depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie placent les entreprises énergétiques occidentales en position d'afficher un bénéfice combiné de 200 milliards de dollars pour l'année, selon les analystes.

Les bénéfices de l'industrie ont déjà placé les actions énergétiques en tête des rendements du marché, les entreprises augmentant leurs versements aux actionnaires. Les derniers chiffres pourraient susciter de nouvelles demandes de taxes sur les bénéfices exceptionnels.

Mercredi, la Maison Blanche a protesté contre la décision de Chevron de tripler le budget de rachat de ses propres actions à partir des bénéfices futurs - qui s'élève actuellement à 75 milliards de dollars sur une période non divulguée. Selon l'administration de M. Biden, les entreprises devraient investir davantage dans les moyens de faire baisser les prix pour les consommateurs.

Les investisseurs ont réagi en faisant grimper l'action Chevron de près de 5 % jeudi, à 187,79 $, soit une hausse de 44 % au cours des 52 dernières semaines.

HAUSSE DU FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

L'année dernière, Chevron a versé 26 milliards de dollars en dividendes et rachats aux actionnaires et a investi 15,7 milliards de dollars. Chevron dit porter ses dépenses d'investissement à 17 milliards de dollars en 2023, dont les deux tiers aux États-Unis, où la production est en hausse de 4 %.

Pour 2022, le flux de trésorerie disponible de Chevron, une mesure très surveillée de l'efficacité opérationnelle, a augmenté de 15 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

Un rendement des capitaux employés de plus de 20 %, c'est-à-dire ce que la société gagne pour chaque dollar investi dans l'entreprise, "montre que notre concentration sur l'efficacité du capital donne des résultats", a déclaré le directeur général Michael Wirth dans un communiqué.

Au dernier trimestre, Chevron a affiché un bénéfice ajusté de 7,9 milliards de dollars, soit 4,09 $ par action, en hausse de 61 % par rapport à l'année précédente.

L'envolée des bénéfices sur l'ensemble de l'année est intervenue malgré une production globale plus faible, entraînée par une baisse de 7 % de la production internationale due à la fin des concessions en Thaïlande et en Indonésie.

Chevron a déplacé les nouveaux investissements et a plutôt concentré la production aux États-Unis. La production américaine a atteint un record l'année dernière, grâce à une augmentation de 16 % à Permian, le principal bassin de schiste du pays.

Son activité de raffinage a été encore plus forte et a presque triplé ses résultats par rapport à l'année précédente, les activités internationales ayant rebondi grâce à des marges plus importantes. Les ventes de produits raffinés ont augmenté de 7 %, grâce à la hausse des ventes de carburants renouvelables et de la demande de carburéacteur.