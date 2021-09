Le bénéfice annuel de Ferguson augmente grâce à la demande de produits d'amélioration de l'habitat stimulée par la pandémie.

Le distributeur de pièces de plomberie Ferguson Plc, dont l'activité est centrée sur l'Amérique du Nord, a annoncé mardi une hausse de son bénéfice annuel, soutenue par une forte demande de rénovation des maisons pendant la pandémie.

La société, qui est cotée à la fois à Londres et aux États-Unis, a déclaré que le bénéfice commercial sous-jacent pour l'exercice clos le 31 juillet était de 2,10 milliards de dollars, contre 1,59 milliard de dollars un an plus tôt.

(Reportage d'Aby Jose Koilparambil à Bengaluru ; édition de Rashmi Aich)