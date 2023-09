Le bénéfice annuel de Fonterra fait plus que doubler grâce à l'augmentation des marges

La société néo-zélandaise Fonterra a annoncé jeudi un bénéfice annuel qui a plus que doublé et a déclaré un dividende final plus élevé, grâce aux fortes marges de son portefeuille de fromages et de protéines.

Le premier exportateur mondial de produits laitiers a également bénéficié de prix plus élevés et d'une forte demande pour ses ingrédients laitiers et son réseau de restauration. "Nous suivons de près la dynamique du marché et il semble que la demande de poudres de lait néo-zélandaises commencera à revenir à partir de début 2024", a déclaré Miles Hurrell, PDG de Fonterra. Fonterra a déclaré un bénéfice normalisé après impôts, à l'exclusion du gain exceptionnel provenant des cessions, de 1,33 milliard de dollars néo-zélandais (788,3 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 juillet, contre 591 millions de dollars néo-zélandais un an plus tôt. Fonterra a déclaré un dividende final de 40 cents NZ par action, contre 15 cents NZ l'année dernière. (1 $ = 1,6872 dollar néo-zélandais)