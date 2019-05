Le bénéfice annuel de Marks & Spencer baisse encore

M&S, l'un des plus grands noms de la distribution en Grande-Bretagne, a réalisé sur l'exercice clos fin mars un bénéfice imposable hors exceptionnel de 523,2 millions de livres (595,2 millions d'euros), un résultat néanmoins légèrement supérieur aux prévisions des analystes qui l'attendaient à 519 millions.

Les ventes comparables dans l'habillement et la maison ont baissé de 1,3% au quatrième trimestre de l'exercice et celles dans l'alimentation ont diminué de 1,5%. Marks & Spencer a toutefois souligné qu'elles avaient pâti dans les deux cas d'une fête de Pâques plus tardive que l'an dernier.

(Service Entreprises)