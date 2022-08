Le bénéfice annuel de Woolworths en Afrique du Sud augmente grâce à l'assouplissement des restrictions de COVID.

Le propriétaire de David Jones et Country Road a déclaré que le bénéfice net par action (HEPS), la principale mesure du profit en Afrique du Sud, était de 398,9 cents pour les 52 semaines se terminant le 26 juin, contre 374,4 cents en 2021. Le HEPS dilué ajusté, qui exclut certains éléments, a augmenté de 9,7 %.

Woolworths a déclaré un dividende final de 149 cents par action, soit une augmentation de 125,8 % par rapport aux 66 cents de l'année précédente.

Les opérations du premier semestre ont été sévèrement affectées par des lockdowns prolongés dans son deuxième marché le plus important, l'Australie, qui se sont terminés fin 2021, et dans une moindre mesure par les troubles civils en Afrique du Sud en juillet dernier qui ont détruit certains de ses magasins.

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires du groupe et les ventes en concession ont augmenté de 1,4 % pour atteindre 87 milliards de rands (5,15 milliards de dollars), tandis que les ventes en ligne ont augmenté de 16,4 %, contribuant ainsi à 12,4 % des ventes totales du groupe.

Le chiffre d'affaires du segment homestore de la mode locale et de la beauté de Woolworths a augmenté de 5,4 % et de 7,3 % dans les magasins comparables, soutenu par une meilleure résonance des produits, des gains de parts de marché dans des catégories telles que le denim, et une meilleure performance du reste de l'Afrique, a déclaré le détaillant.

Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 4,2 %, reflétant le retour à la consommation hors foyer, un environnement d'épicerie de plus en plus compétitif et une faible inflation des produits dans les catégories clés, a ajouté Woolworths.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, les ventes de la chaîne de grands magasins haut de gamme David Jones ont augmenté de 4,3 % au cours du second semestre, les clients s'étant précipités dans les magasins de la société après la levée des restrictions de fermeture, mais ont baissé de 2,6 % sur l'ensemble de l'année.

Alors que les ventes annuelles de sa chaîne de mode Country Road Group ont augmenté de 3,1 % grâce au lancement de nouvelles gammes.

(1 $ = 16,8889 rands)