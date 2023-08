La société néo-zélandaise Fletcher Building a annoncé mercredi une chute de 46% de son bénéfice net annuel après impôts, pénalisé par des provisions plus élevées pour son centre de congrès international à Auckland.

Le plus grand fabricant de matériaux de construction du pays a constitué une provision supplémentaire de 255 millions de dollars néo-zélandais (151,73 millions de dollars) pour son projet New Zealand International Convention Centre and Hobson Street Hotel (NZICC) en raison de l'augmentation des coûts du projet.

Son bénéfice net annuel après impôts s'est élevé à 235 millions de dollars néo-zélandais, contre 432 millions de dollars néo-zélandais l'année précédente. Les analystes estimaient en moyenne 318,7 millions de dollars néo-zélandais, selon les données de Refinitiv.

"En ce qui concerne l'exercice 24, nous nous attendons à un nouveau resserrement de nos volumes globaux et nous continuons donc à nous concentrer sur les bonnes performances de nos clients, le contrôle des coûts et la discipline en matière de prix dans l'ensemble de nos activités", a déclaré le directeur général, Ross Taylor.

La société a déclaré un dividende final de 16 cents néo-zélandais par action, en baisse par rapport aux 22 cents de l'année dernière.

(1 $ = 1,6807 dollar néo-zélandais)