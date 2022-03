Entain, qui possède les magasins de paris Ladbrokes et Coral ainsi que les marques en ligne bwin et partypoker, a déclaré que les bénéfices de base ont grimpé à 881,7 millions de livres (1,18 milliard de dollars) en 2021, contre 843,1 millions de livres un an plus tôt.

Le revenu net des jeux en ligne a bondi de 12 %.

(1 $ = 0,7454 livre)