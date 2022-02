Le bénéfice annuel de la société sud-africaine Gold Fields en hausse de 20 %.

Le bénéfice net par action (BNPA) du mineur d'or - la principale mesure des bénéfices des entreprises en Afrique du Sud - est passé de 83 cents l'an dernier à 100 cents pour l'exercice clos le 31 décembre.

La société a annoncé un dividende final de 95 cents sud-africains (0,0634 $) par action, portant le dividende par action pour l'ensemble de l'année à 470 cents.

Sa production pour l'année a augmenté de 5 % pour atteindre 2,34 millions d'onces en 2021, ce qui place le mineur parmi les huit premiers producteurs d'or mondiaux. La société a pour objectif de produire entre 2,25 et 2,29 millions d'onces en 2022.

Le prix de l'or a baissé depuis le pic d'août 2020, obligeant les mineurs à réduire leurs coûts et à augmenter leur production pour faire grimper leurs bénéfices. Mais avec une inflation croissante au moment où les niveaux de production sont les plus élevés, il n'est pas certain qu'ils parviennent à maintenir leurs bénéfices.

Gold Fields a déclaré que son coût de soutien global (AISC) - une mesure du coût de production global - a augmenté à 1 063 dollars par once pour l'année, et la société a prévu une nouvelle augmentation à 1 140-1 180 dollars par once pour 2022.

(1 $ = 14,9904 rands)