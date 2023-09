Le bénéfice annuel du géant sud-africain des supermarchés Shoprite bondit

Le plus grand groupe de supermarchés d'Afrique du Sud, Shoprite Holdings, a annoncé mardi une hausse de 9,6 % de son bénéfice annuel grâce à une croissance à deux chiffres des ventes de ses magasins d'alimentation et à l'intégration de 92 magasins Massmart au cours du second semestre.

Shoprite, qui compte plus de 3.300 magasins, a enregistré un bénéfice net par action provenant des activités poursuivies de 1.166,2 cents pour l'exercice clos le 2 juillet, contre 1.063,9 cents un an plus tôt. Dans un contexte de crise du coût de la vie, le détaillant, qui est en concurrence avec Pick n Pay, SPAR et Woolworths, a gagné des parts de marché record, a déclaré le directeur général Pieter Engelbrecht, en augmentant les ventes de 16,9 % pour atteindre 215 milliards de rands (11,20 milliards de dollars). Les consommateurs se sont rués sur les chaînes à bas prix pour obtenir des réductions, tandis que l'investissement dans la marque haut de gamme Checkers a continué d'attirer des portefeuilles plus importants. Tout cela a contribué à une croissance des ventes de 17,8 % au sein de la division principale des supermarchés sud-africains. À l'instar de ses rivaux, Shoprite est confronté à une hausse des coûts, notamment pour faire fonctionner des générateurs diesel afin de poursuivre ses activités, alors que la société publique Eskom peine à maintenir la lumière allumée. Le groupe a dépensé 1,3 milliard de rands en diesel au cours de l'année. Entre-temps, son exposition à des lignes de produits de base plus inflationnistes a signifié que ses produits étaient 10,1% plus chers par rapport à l'inflation des prix de 3,9% de l'année dernière. (1 $ = 19,1896 rands)