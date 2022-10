La quatrième plus grande banque du pays a déclaré que le bénéfice en espèces provenant des activités poursuivies s'élevait à 6,52 milliards de dollars australiens (4,23 milliards de dollars) pour l'exercice clos le 30 septembre, contre 6,20 milliards de dollars australiens il y a un an et une estimation consensuelle de 6,31 milliards de dollars australiens selon Visible Alpha.

(1 $ = 1,5406 dollar australien)