Le bénéfice avant impôts de l'opérateur mobile sud-africain MTN au troisième trimestre augmente de 14,7%.

MTN, qui compte 285 millions de clients dans 19 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, a déclaré que le revenu des services du groupe a augmenté à 49,64 milliards de rands (2,71 milliards de dollars) pour la période se terminant le 30 septembre 2022, par rapport aux 42,95 milliards de rands déclarés il y a un an.

Cette hausse a été soutenue par une augmentation de 33,2 % du revenu des données, les utilisateurs actifs de données ayant augmenté de 14,9 % pour atteindre 135,4 millions.

Les revenus de Fintech ont augmenté de 12,9 %, les utilisateurs mensuels actifs des services d'argent mobile ayant grimpé de 23,3 % par rapport à l'année précédente et les volumes traités par sa plate-forme Fintech ayant augmenté de 32,7 % pour atteindre 9,5 milliards de transactions.

Les opérateurs de téléphonie mobile comme MTN se sont lancés dans les services financiers sur le continent africain, où une grande partie de la population n'a pas un bon accès aux services bancaires traditionnels.

Toutefois, le directeur général du groupe, Ralph Mupita, a déclaré que les conditions macroéconomiques, géopolitiques et réglementaires avaient exercé une pression sur les résultats financiers de l'entreprise.

"La hausse des prix de l'énergie, des denrées alimentaires et de l'inflation générale, ainsi que des taux d'intérêt, a continué à faire pression sur les consommateurs et sur nos activités", a-t-il déclaré, ajoutant que les marges d'exploitation étaient encore plus limitées par l'affaiblissement des monnaies locales et la disponibilité limitée des dollars sur certains marchés où elle opère.

"Nous prévoyons que les pressions inflationnistes et la volatilité des devises étrangères resteront un défi pour nos clients, nos chaînes d'approvisionnement et nos activités au cours du dernier trimestre de 2022."

Les revenus de la voix, son plus grand générateur de revenus de services, ont augmenté de 2,7 %, car les consommateurs financièrement limités en Afrique du Sud ont remplacé les appels vocaux par des appels de données.

(1 $ = 18,3063 rands)