Le bénéfice d'AIG dépasse les estimations grâce à de solides gains de souscription

La compagnie - l'un des plus grands assureurs commerciaux du monde - a déclaré que les primes brutes souscrites dans ses activités d'assurance générale ont augmenté de 7 % au cours des trois premiers mois de l'année pour atteindre 11,51 milliards de dollars.

Ces bons résultats interviennent à un moment où le secteur de l'assurance doit faire face à de lourdes demandes d'indemnisation en raison de la guerre en Ukraine qui dure depuis des mois et qui a déclenché des sanctions de grande envergure.

AIG, dont le bénéfice ajusté après impôts attribuable à l'actionnaire ordinaire de la société a bondi à 1,07 milliard de dollars, a déclaré que sa performance était également soutenue par une "sélection ciblée des risques".

Reuters avait rapporté le mois dernier que la société envisageait de réduire la couverture de la Russie et de l'Ukraine pour se protéger du risque de fortes demandes d'indemnisation.

AIG a réalisé un bénéfice ajusté de 1,30 $ par action, contre une attente moyenne des analystes de 1,18 $ par action, selon les données Refinitiv IBES.

La société a également bénéficié d'une forte réduction des pertes liées aux catastrophes dans son unité d'assurance générale, reflétant une tendance observée chez le leader du secteur, Travelers Companies Inc.

Au cours des deux dernières années, le secteur de l'assurance a été inondé de demandes d'indemnisation de la part d'entreprises ayant perdu des revenus en raison de la crise du COVID-19, mais cela s'est atténué avec la réouverture de l'économie.

Le ratio combiné de l'année d'accident de l'assurance générale s'est établi à 89,5 %, contre 92,4 % un an plus tôt. Cette mesure exclut les pertes dues aux catastrophes et un ratio inférieur à 100 signifie que l'assureur gagne plus avec les primes qu'il ne paie en indemnités.

Mais après plusieurs mois de gains importants sur les placements, AIG a annoncé une baisse de 11 % du revenu net consolidé des placements, la déroute du marché causée par la crise ukrainienne et le resserrement agressif de la politique de la Réserve fédérale ayant affecté son portefeuille.