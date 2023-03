AVI Ltd a affiché une croissance des bénéfices semestriels de 0,6 % lundi, car le producteur alimentaire et détaillant de mode sud-africain a augmenté ses prix pour freiner la hausse des coûts des intrants, mais a déclaré que la demande des consommateurs était limitée par le coût élevé de la vie.

Le fabricant du thé Five Roses et des biscuits Bakers a déclaré que le bénéfice net par action (HEPS) pour les six mois se terminant le 31 décembre a augmenté de 318,9 cents. Le HEPS est la principale mesure du bénéfice en Afrique du Sud.