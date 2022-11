Le bénéfice d'Allegro au troisième trimestre augmente grâce au retour à la croissance des activités polonaises

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a atteint 537,3 millions de zlotys (119,16 millions de dollars), dépassant les attentes moyennes des analystes de 496 millions de zlotys dans un consensus compilé par la société.

Chez elle, son EBITDA ajusté a affiché une croissance de 24,6 % en glissement annuel pour atteindre 587,6 millions de zlotys, après avoir chuté de 1,5 % au deuxième trimestre, Allegro ayant introduit des initiatives de monétisation pour gérer les coûts de livraison.

Une part plus importante des revenus publicitaires à forte marge a également contribué, selon Allegro.

"Face à l'incertitude économique et à l'inflation, les clients ont moins à dépenser, mais ils savent qu'ils peuvent trouver une grande valeur lorsqu'ils font leurs achats chez nous", a déclaré le directeur général Roy Perticucci dans un communiqué.

Allegro a ajouté qu'elle faisait des progrès dans le redressement de l'entreprise Mall qu'elle a achetée cette année, ce qui a permis de réduire les pertes et d'augmenter la valeur brute des marchandises (VMB).

Néanmoins, compte tenu de la hausse des coûts du capital et de la crise du coût de la vie, Allegro a reconnu lundi une baisse de la valeur de ses investissements dans Mall et WE|DO de plus de la moitié, enregistrant une dépréciation de 2,3 milliards, ce qui a eu un impact sur son résultat net.

(1 $ = 4,5091 zlotys)