Le bénéfice d'Apollo Global au quatrième trimestre a augmenté de 52 % grâce aux frais de gestion du crédit.

La société new-yorkaise a déclaré que son bénéfice distribuable, c'est-à-dire les liquidités utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, a atteint 483 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 317,4 millions de dollars un an plus tôt.

Il en résulte un bénéfice distribuable par action de 1,05 $, légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,10 $ par action, selon le fournisseur de données financières Refinitiv.

Si Apollo a profité de la vigueur des marchés à la fin de l'année 2021 pour encaisser certains de ses investissements, elle l'a fait à un rythme plus lent que ses principaux homologues. Elle a généré 4,2 milliards de dollars en produits de sortie de positions au quatrième trimestre, contre 8,8 milliards de dollars au trimestre précédent.

Blackstone Inc, Carlyle Inc et KKR & Co Inc ont annoncé des bénéfices records au quatrième trimestre, supérieurs aux estimations des analystes.

Les segments d'actions de ces sociétés ont été un facteur important de leur performance. Apollo, en revanche, tire l'essentiel de ses bénéfices de son activité de crédit, dont les actifs sont trois fois plus nombreux que ceux de ses divisions actions.

Apollo a déclaré avoir déployé 34,6 milliards de dollars en nouveaux investissements au quatrième trimestre, principalement dans sa division crédit. Ses revenus liés aux commissions ont atteint un niveau record de 309 millions de dollars.

Les fonds de crédit d'entreprise et de crédit structuré ont gagné 0,9 % et 3 %, respectivement, tandis que le portefeuille de capital-investissement a gagné 5,2 %. Blackstone, Carlyle et KKR ont déclaré une appréciation de leurs fonds de capital-investissement de 4,8 %, 6 % et 7 %, respectivement.

Selon les principes comptables généralement acceptés (GAAP), le revenu net a chuté de 45 % pour atteindre 234,4 millions de dollars, contre 425 millions de dollars l'année précédente, en raison d'une baisse des revenus d'investissement et d'une multiplication par près de trois de ses dépenses de rémunération.

Apollo a comptabilisé environ 1 milliard de dollars comme charge unique, sans effet sur la trésorerie, dans le cadre d'un plan annoncé précédemment visant à remplacer les versements d'intérêts aux cadres par des primes en actions.

Le total des actifs sous gestion d'Apollo a augmenté de 3,4% pour atteindre 497,6 milliards de dollars, grâce à la croissance des clients des services de retraite dans sa franchise Athene et à une forte collecte de fonds. Son capital non dépensé s'élevait à 47,2 milliards de dollars à la fin du trimestre.