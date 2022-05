Le bénéfice d'Aptiv chute de 74 % en raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement et de la hausse des coûts.

Aptiv, dont les principaux clients sont Stellantis NV, Volkswagen AG et General Motors Co, fournit plusieurs composants électriques et logiciels clés pour les véhicules modernes qui sont utilisés pour tout, des systèmes d'infodivertissement aux systèmes intégrés de sécurité du conducteur.

Cependant, la hausse des prix des matières premières et la pénurie mondiale de semi-conducteurs ont contraint plusieurs constructeurs automobiles à réduire leurs cycles de production et, dans certains cas, à produire des voitures sans certaines caractéristiques, ce qui a eu un impact sur les commandes d'Aptiv.

Au cours de son dernier trimestre, la société a également averti que les pressions inflationnistes continueraient à avoir un impact sur ses opérations.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires est tombé à 73 millions de dollars, soit 27 cents par action, pour les trois mois se terminant le 31 mars, contre 279 millions de dollars, soit 1,03 cents par action, un an plus tôt.