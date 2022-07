Le bénéfice d'exploitation du plus grand fabricant mondial d'outils électriques de jardinage s'est élevé à 2,07 milliards de couronnes suédoises (195,78 millions de dollars), contre 2,66 milliards un an plus tôt. Quatre analystes interrogés par Refinitiv avaient en moyenne prévu un bénéfice de 2,08 milliards de couronnes.

(1 $ = 10,5729 couronnes suédoises)