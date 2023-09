Le groupe de luxe italien Tod's a annoncé mercredi que son bénéfice d'exploitation du premier semestre avait plus que triplé par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant 60 millions d'euros (64,29 millions de dollars).

"La solidité des résultats du groupe, la bonne qualité de l'équipe de direction et l'excellent retour sur les prochaines collections me rendent confiant sur nos résultats futurs, en termes de croissance des ventes et de rentabilité", a déclaré le directeur général Diego Della Valle dans un communiqué.

Les ventes de Tod's ont augmenté de 23 % au cours des six premiers mois de l'année, grâce à une forte performance sur son principal marché, la Grande Chine, comme le montrent les données préliminaires publiées en juillet.

(1 dollar = 0,9333 euro)