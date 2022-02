Le bénéfice de BP atteint son plus haut niveau depuis huit ans et renforce ses plans de réduction des émissions de carbone.

Le rebond de BP, qui a réalisé un bénéfice annuel de 12,85 milliards de dollars après une perte importante en 2020, devrait alimenter les appels lancés en Grande-Bretagne en faveur d'une augmentation des taxes sur les producteurs d'énergie afin de réduire la facture énergétique des consommateurs.

"Il s'agit d'une chose, d'une seule chose : mettre en œuvre la stratégie que nous avons exposée. Cela fonctionne", a déclaré le directeur général Bernard Looney à Reuters.

Les résultats ont été soutenus par la hausse des prix du pétrole et du gaz et de la production, partiellement compensée par des résultats plus faibles du négoce de pétrole et par l'impact de la hausse des coûts énergétiques sur des opérations telles que le raffinage, a déclaré la société.

Les prix du gaz naturel et de l'électricité dans le monde entier ont grimpé en flèche depuis le milieu de l'année dernière en raison de l'insuffisance de l'offre de gaz et de la hausse de la demande, les économies ayant rebondi après des arrêts de production dus à des pandémies.

Au quatrième trimestre 2021, le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de BP, la définition du bénéfice net de la société, a atteint 4,1 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 3,93 milliards de dollars.

Il s'agit du plus gros bénéfice enregistré par BP depuis début 2013.

L'action BP était en hausse de 1% à 1107 GMT, contre un gain de 0,4% pour l'indice européen élargi de l'énergie.

Pour l'année, le bénéfice de 12,85 milliards de dollars de BP se compare à une perte de 5,7 milliards de dollars en 2020, lorsque BP a déprécié la valeur de ses actifs pétroliers et gaziers de 6,5 milliards de dollars suite à un effondrement de la demande énergétique.

La dette de BP est tombée à 30,6 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, en baisse de 8,3 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

BP a maintenu son dividende à 5,46 cents par action et a augmenté ses objectifs de rachat d'actions à 1,5 milliard de dollars par trimestre, contre 1,25 milliard de dollars.

Les dépenses d'investissement augmenteront en 2022 pour atteindre une fourchette de 14 à 15 milliards de dollars, contre 12,8 milliards de dollars en 2021.

La semaine dernière, Shell a augmenté ses rachats d'actions et son dividende après que les bénéfices du quatrième trimestre aient atteint leur plus haut niveau en huit ans, grâce à de bonnes performances dans le commerce du gaz.

DÉPENSES À FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE

M. Looney a présenté en 2020 des plans visant à réduire les émissions de carbone de BP au cours des prochaines décennies en multipliant par 20 sa capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030 et en réduisant sa production de pétrole de 40 %, soit plus d'un million de barils par jour.

Tout en maintenant son plan de dépenses de 14 à 16 milliards de dollars par an jusqu'en 2025, BP a indiqué mardi, dans sa mise à jour de sa stratégie, qu'il allait augmenter les dépenses en énergie à faible émission de carbone, qui comprennent la vente au détail et la recharge des véhicules électriques, pour atteindre 40 % des dépenses totales d'ici 2025 et 50 % d'ici 2030.

Ces activités devraient générer des bénéfices de 9 à 10 milliards de dollars d'ici 2030, a déclaré BP, cherchant à apaiser les inquiétudes des investisseurs quant aux rendements des activités à faible émission de carbone à long terme.

"Nous n'investissons pas dans la croissance de la production de pétrole et de gaz ", a déclaré M. Looney aux analystes, alors que BP prévoit que les combustibles fossiles génèrent 33 milliards de dollars de bénéfices annuels jusqu'en 2025.

BP a également accéléré ses plans de réduction des émissions de carbone, visant désormais à réduire à zéro toutes les émissions de gaz à effet de serre provenant de ses opérations, de sa production et de ses ventes d'ici 2050, rattrapant ainsi ses rivaux, notamment Shell et le norvégien Equinor.

"Nous accélérons l'écologisation de BP. Nous avons de plus en plus confiance dans les opportunités que propose la transition énergétique", a déclaré M. Looney.