Le bénéfice de Canadian Natural Resources bondit en raison de la hausse des prix du brut

La faiblesse de l'offre et la reprise de l'activité économique ont fait grimper les prix du pétrole et du gaz l'an dernier, et le Brent, référence mondiale, a poursuivi sa remontée cette année pour dépasser les 100 dollars le baril en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Canadian Natural Resources, l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz du pays, a déclaré que son prix moyen réalisé pour le pétrole a grimpé de 79,5 % pour atteindre 72,81 dollars canadiens au cours des trois derniers mois de 2021. Le prix moyen du baril de Brent s'est établi à 80 $ au cours de cette période.

La production de la société basée à Calgary, en Alberta, a augmenté à 1,31 million de barils équivalent pétrole par jour (bépj) au cours du trimestre, contre 1,20 million de bépj un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 2,63 milliards de dollars canadiens (2,08 milliards de dollars), soit 2,21 dollars canadiens par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 176 millions de dollars canadiens (139,46 millions de dollars), soit 15 cents canadiens, un an plus tôt.

Le producteur a augmenté son dividende trimestriel de 28 % pour le porter à 0,75 $ CA par action.

(1 $ = 1,2620 dollar canadien)