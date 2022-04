Le bénéfice de Chevron a presque quadruplé suite à la flambée des prix du pétrole

Le deuxième plus grand producteur de pétrole américain a affiché vendredi un bénéfice ajusté de 6,5 milliards de dollars, soit 3,36 dollars par action, 8 cents au-dessus de l'estimation moyenne de Wall Bourse de 3,28 dollars, selon Refinitiv. Chevron a gagné 1,7 milliard de dollars, soit 90 cents par action, au cours du même trimestre de l'année dernière.

Les plus grandes sociétés énergétiques du monde ont largement profité de la hausse des prix du pétrole et du gaz, qui ont bondi en février alors que Moscou planifiait son avancée sur l'Ukraine.

Le baril de Brent, référence mondiale, a atteint en moyenne 114 dollars au premier trimestre. Les approvisionnements en énergie se sont resserrés dans le monde entier alors que la demande a rebondi pour atteindre des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie.

Le chiffre d'affaires de Chevron a augmenté de 70 % pour atteindre 54,4 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant ainsi le consensus Refinitiv de 47,9 milliards de dollars.

Le producteur utilise ses bénéfices massifs pour augmenter ses investissements dans la production et dans les carburants renouvelables, rendre de l'argent aux actionnaires et rembourser ses dettes.

La production de pétrole et de gaz de la société aux États-Unis a augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente. La production de la Russie a chuté après que les États-Unis et leurs alliés aient imposé de lourdes sanctions à Moscou. Les États-Unis sont le plus grand producteur de pétrole brut au monde, mais la production a augmenté lentement en 2022, même si les prix ont augmenté.

Au premier trimestre, Chevron a pompé un record de 692 000 barils de pétrole et de gaz par jour (boed) dans le Permian, le principal bassin non conventionnel des États-Unis, et a relevé ses prévisions pour l'année complète à une fourchette de 700 000 à 750 000 boed.

"Chevron fait sa part pour accroître l'offre nationale", a déclaré Mike Wirth, directeur général de Chevron, dans un communiqué sur les résultats.