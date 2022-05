Le bénéfice de Corteva augmente de 20% grâce à une forte demande de produits phytosanitaires

Une flambée des prix du maïs et du soja a encouragé les agriculteurs américains à pré-acheter des semences et des pulvérisations chimiques pour la saison de printemps après que le conflit entre la Russie et l'Ukraine ait perturbé les approvisionnements des principales régions exportatrices.

Les ventes de produits de protection des cultures de la société ont augmenté de 23 % au cours du trimestre, stimulées par une forte demande précoce d'herbicides en Amérique du Nord en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement.

"Pour l'avenir, nous nous attendons à ce que les fondamentaux sains du marché se poursuivent, étant donné les prix record des récoltes, les niveaux élevés des revenus agricoles et la demande de nourriture dans le monde entier", a déclaré le PDG Chuck Magro dans un communiqué.

Les ventes nettes de la société basée à Wilmington, Delaware, ont augmenté de 10,12 % pour atteindre 4,6 milliards de dollars.

Corteva a déclaré que le bénéfice d'exploitation ajusté s'élevait à 708 millions de dollars, soit 97 cents par action, au cours des trois mois clos le 31 mars, contre 592 millions de dollars, soit 79 cents par action, un an plus tôt.