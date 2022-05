Le bénéfice de DuPont chute en raison de la hausse des coûts des matériaux

Le bénéfice a baissé malgré le fait que la société ait augmenté les prix de ses produits de 6 % au cours du trimestre pour compenser la hausse des coûts inflationnistes des matières premières, de la logistique et de l'énergie.

"Nous prévoyons que les principales incertitudes externes dans l'environnement macro, à savoir les fermetures liées à COVID en Chine, resserreront davantage les chaînes d'approvisionnement, ce qui entraînera un ralentissement de la croissance des volumes et une contraction séquentielle des marges au deuxième trimestre 2022", a déclaré le directeur général Ed Breen dans un communiqué.

DuPont a déclaré que les ventes dans le secteur de l'électronique et de l'industrie, l'un de ses segments générant le plus de revenus, ont augmenté de 18 % pour atteindre 1,54 milliard de dollars. L'entreprise fabrique des matériaux électroniques utilisés dans l'emballage des puces, les appareils mobiles et les véhicules autonomes.

Le bénéfice net ajusté de la société a chuté à 420 millions de dollars, soit 82 cents par action, au cours des trois mois se terminant le 31 mars. 31, contre 421 millions de dollars, ou 69 cents par action, un an plus tôt.