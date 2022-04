Fast Retailing Co a déclaré que son bénéfice d'exploitation s'élevait à 189 milliards de yens (1,51 milliard de dollars) pour les six mois jusqu'en février, contre 168 milliards de yens un an plus tôt.

La société a maintenu ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année à 270 milliards de yens. Ce chiffre est à comparer avec les prévisions du consensus qui prévoit un bénéfice annuel de 278 milliards de yens, selon un sondage Refinitiv réalisé auprès de 11 analystes.

(1 $ = 125,4300 yens)