Le bénéfice de Green Thumb augmente en raison de la croissance de la demande de pot aux États-Unis

Dix-huit États américains autorisent désormais la vente de cannabis à des fins récréatives. Le New Jersey a rejoint la liste le mois dernier, soulignant ainsi la montée en puissance du soutien public et de la demande pour cette plante depuis le début de la pandémie de COVID-19.

"Nous avons maintenant une industrie légale (du cannabis) de 25 milliards de dollars et nous pensons qu'au cours des prochaines années, ou d'une décennie, ce sera une industrie de 75 à 100 milliards de dollars", a déclaré à Reuters Ben Kovler, directeur général de Green Thumb.

"Nous ne voyons aucune autre industrie de consommation avec ce genre de vent arrière", a-t-il ajouté, qualifiant les perspectives de l'industrie d'"incroyablement roses".

Green Thumb, l'un des trois premiers producteurs américains de mauvaises herbes en valeur de marché, a enregistré une augmentation de 25 % de ses revenus au premier trimestre. Son bénéfice de base a augmenté de 16,5 % pour atteindre 77,5 millions de dollars.

La société a constaté une augmentation du trafic dans ses 76 magasins de vente de cannabis ouverts, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"Plus d'Américains achètent des produits. Nous avons de nouveaux utilisateurs en raison de la politique de l'État, de l'ouverture de nouveaux marchés, ainsi que d'un trafic plus élevé et d'une base d'utilisateurs croissante sur les marchés actuels", a noté M. Kovler.

Green Thumb a déclaré que le bénéfice net attribuable à la société a atteint 28,9 millions de dollars, soit 12 cents par action, au cours des trois mois se terminant le 31 mars, contre 10,4 millions de dollars, soit 5 cents, il y a un an.