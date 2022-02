Le bénéfice de Heineken pour 2021 dépasse les attentes, mais la société lance un avertissement sur l'inflation.

Le brasseur de la bière la plus vendue en Europe, Heineken, Tiger, Sol et le cidre Strongbow, a déclaré mercredi que la pandémie COVID-19 affecterait encore les revenus de 2022 et que l'impact de l'inflation et des pressions sur la chaîne d'approvisionnement serait significatif.

"Tout en continuant à viser une marge d'exploitation (beia) de 17% en 2023 et un levier d'exploitation au-delà, il existe une incertitude accrue compte tenu des circonstances économiques et du coût des intrants actuels et en évolution", a déclaré la société dans un communiqué.