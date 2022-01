Le bénéfice de LG Display au quatrième trimestre chute de 30 % par rapport à l'année précédente, en raison de la baisse des prix des panneaux de télévision.

Le fournisseur d'Apple Inc. a enregistré un bénéfice d'exploitation de 476 milliards de wons (397,64 millions de dollars) pour la période octobre-décembre, contre 678 milliards un an plus tôt.

Il a manqué la prévision moyenne des analystes de 588 milliards de wons, compilée par Refinitiv SmartEstimate.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 18 % en glissement annuel pour atteindre 8,8 trillions de wons.

D'octobre à décembre, les prix des panneaux d'affichage à cristaux liquides (LCD) de 55 pouces pour téléviseurs ont chuté de 37 % par rapport au trimestre précédent, selon les données de marché de WitsView de TrendForce.

Toutefois, LG Display a réussi à éviter une plus grande baisse de ses bénéfices, selon les analystes, car seulement 27 % des ventes provenaient des panneaux de télévision au cours du trimestre.

Les expéditions solides de panneaux LCD pour les ordinateurs portables et les écrans, dont les prix ont moins baissé que ceux des panneaux de télévision LCD, ainsi que les panneaux OLED à marge plus élevée pour les smartphones et les téléviseurs, devraient aider LG à défendre ses résultats cette année, selon les analystes.

Les actions de LG Display ont terminé en baisse de 0,7%, contre une baisse de 0,4% pour le marché plus large.

(1 $=1 197,0500 wons)