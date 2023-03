Le négociant mondial en matières premières Mercuria a réalisé un bénéfice net record de 2,98 milliards de dollars en 2022, après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a ébranlé les marchés mondiaux de l'énergie, selon un document résumant les résultats.

Les sanctions occidentales contre Moscou ainsi que les restrictions imposées par les entreprises et les institutions financières du monde entier ont provoqué d'importantes disruptions sur les marchés et ont contribué à porter les prix du gaz, de l'électricité, des métaux et du pétrole à des niveaux pluriannuels, voire record, l'année dernière.

Les négociants suisses agiles prospèrent dans des environnements volatils. Trafigura a enregistré un chiffre d'affaires record pour l'année qui s'est achevée le 30 septembre, ainsi qu'un premier trimestre record, tandis que Vitol a enregistré un premier semestre record pour l'année 2022. Les bénéfices du raffinage et de l'amont ont également grimpé en flèche pour les majors.

Le bénéfice de Mercuria a plus que doublé par rapport à son revenu net de 2021, qui s'élevait à 1,255 milliard de dollars. Les revenus ont bondi en fonction de la hausse des prix des matières premières pour atteindre 174 milliards de dollars, contre 130 milliards de dollars l'année précédente.

Un porte-parole de Mercuria s'est refusé à tout commentaire.

La société genevoise fait partie des cinq plus grands négociants en pétrole au monde, bien que la part du pétrole dans ses volumes échangés ait régulièrement diminué pour atteindre moins d'un tiers au cours des dernières années. La société se concentre sur le négoce d'électricité, de gaz naturel et d'émissions.

Le directeur général de Mercuria s'intéresse de plus près aux énergies renouvelables et s'est déjà engagé à consacrer plus de 50 % de ses nouveaux investissements aux énergies renouvelables et aux énergies de transition d'ici à 2025.

Lundi, la société et ses partenaires fondateurs ont engagé 500 millions de dollars dans une nouvelle entreprise appelée Silvania, qui investira dans des projets visant à promouvoir la biodiversité et la sylviculture, tels que "l'achat direct de terres pour gérer les forêts existantes, la reforestation et les projets de restauration".