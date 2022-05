Le bénéfice de Pioneer Natural quintuple en raison de la flambée des prix de l'énergie

La société basée à Dallas, au Texas, a augmenté son dividende trimestriel de 95 % pour le porter à 7,38 $ par action.

Les producteurs donnent la priorité au rendement des actionnaires plutôt qu'à l'augmentation de la production, même si les sanctions occidentales contre la Russie ont fait grimper les prix du brut à des sommets de 14 ans au cours du trimestre. Le WTI américain s'est établi à 107,81 $ mercredi, en hausse de 64 % par rapport à l'année précédente.

Le plus grand producteur de pétrole américain, Exxon Mobil Corp, a triplé la taille de son programme de rachat la semaine dernière.

Le bénéfice ajusté de Pioneer est passé à 1,98 milliard de dollars, soit 7,74 $ par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 396 millions de dollars, soit 1,77 $ par action, un an plus tôt.

La semaine dernière, Pioneer a déclaré que sa production du premier trimestre s'élevait en moyenne à 355 000 barils de pétrole par jour (bopd) et 638 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd), contre 281 000 bopd et 474 000 boepd, un an plus tôt.

Les résultats de Pioneer reflètent ceux de ses rivaux Devon Energy, Diamondback Energy et Coterra Energy, qui ont augmenté leurs versements aux actionnaires lundi après avoir affiché des hausses de bénéfices supérieures aux prévisions.