Le bénéfice de Prudential Financial baisse en raison de la diminution des actifs sous gestion

Prudential Financial Inc. a fait état d'une baisse de son bénéfice au premier trimestre mardi, l'assureur vie et santé ayant vu ses actifs sous gestion diminuer.

Le répit dans l'économie, après que les marchés aient anticipé une récession plus légère, a été de courte durée, car une série d'effondrements bancaires très médiatisés a déclenché des turbulences dans l'ensemble du secteur le mois dernier et a ébranlé les valeurs financières. En conséquence, les actifs sous gestion ont diminué de 12,5 % pour atteindre 1,42 trillion de dollars au cours du trimestre, les investisseurs ayant retiré leurs capitaux des actifs spéculatifs pour se réfugier dans des placements plus sûrs. L'année dernière, Prudential avait déclaré qu'elle progressait dans la réorientation de ses activités, passant de segments de revenus sensibles au marché à des sources de revenus plus stables et récurrentes. Le bénéfice d'exploitation ajusté après impôts de l'assureur s'est élevé à 990 millions de dollars, soit 2,66 dollars par action, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,19 milliard de dollars, soit 3,10 dollars par action, un an plus tôt. La société homologue MetLife Inc. publiera ses résultats du premier trimestre après l'ouverture des marchés mercredi.