La banque coopérative néerlandaise Rabobank a annoncé jeudi que son bénéfice du premier semestre avait presque doublé, la hausse des taux d'intérêt ayant favorisé les revenus d'intérêts et les dépréciations de prêts étant restées modestes.

Le bénéfice net s'est élevé à 2,53 milliards, contre 1,28 milliard au premier semestre 2022.

Rabobank est la troisième plus grande banque néerlandaise derrière ING et ABN Amro, et est le plus grand prêteur hypothécaire aux Pays-Bas, ainsi qu'un prêteur agricole majeur à l'échelle internationale.

Les provisions pour prêts ont augmenté pour atteindre 339 millions d'euros, contre 42 millions d'euros l'année précédente.

La banque a déclaré que son ratio de capital CET1 est passé de 16 % à 16,7 % et que son ratio coût-revenu est passé de 66,8 % à 51,3 %. (Reportage de Toby Sterling ; édition de Jason Neely)