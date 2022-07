Le bénéfice de Repsol quadruple grâce à la flambée des prix du pétrole

La reprise rapide de la demande après les blocages du COVID-19 a propulsé les prix de l'énergie vers des sommets qui ont été portés à des niveaux record par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, augmentant ainsi les bénéfices de nombreuses compagnies pétrolières mondiales.

Le bénéfice net ajusté de Repsol a atteint 2,12 milliards d'euros (2,17 milliards de dollars) au cours du trimestre, contre 488 millions d'euros à la même période l'année dernière. Les prix du pétrole brut Brent ont augmenté de 65 % au cours de la période, tandis que les prix du gaz Henry Hub ont grimpé de 157 % en moyenne.

Le résultat de Repsol a dépassé les attentes des analystes interrogés par la société et qui ont donné un consensus sur un bénéfice net de 1,94 milliard d'euros.

Ses performances ont incité la société à annoncer qu'elle allait augmenter la taille de son plan de rachat d'actions et vise désormais à réduire le capital social de 75 millions d'actions au lieu d'un objectif précédent de 50 millions.

Entre janvier et juin, un peu plus de la moitié du bénéfice net ajusté de la société provenait de son activité internationale, qui mène principalement des activités d'exploration et de production d'hydrocarbures.

La valeur croissante des hydrocarbures conservés dans les réserves stratégiques en Espagne a ajouté 1,2 milliard d'euros au bénéfice net de Repsol au premier semestre.

Toutefois, signe d'un changement d'approche dans la façon dont le monde gère ses sources d'énergie, Repsol a constitué une provision pour dépréciation de 1,84 milliard d'euros sur son activité de raffinage, citant le "contexte international volatile et la pression réglementaire accrue sur les combustibles fossiles dans l'Union européenne".

(1 $ = 0,9782 euros)