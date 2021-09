Le bénéfice de Sanlam augmente au-dessous des prévisions en raison d'un pic des sinistres liés aux virus

Il a fait état d'un bénéfice net par action - la principale mesure du bénéfice dans le pays - de 191,4 cents pour la période de six mois se terminant le 30 juin, contre 185,8 cents un an plus tôt, en utilisant une mesure qui exclut les actions détenues dans les portefeuilles des assurés ou dans des véhicules à usage spécial.

L'assureur a bénéficié de facteurs tels que la reprise des marchés d'actions et la croissance des nouvelles affaires, les gens cherchant à économiser de l'argent et à souscrire une couverture vie pendant la pandémie, a-t-il ajouté.

Son activité vie et épargne en Afrique du Sud a cependant enregistré 1,4 milliard de rands (98,60 millions de dollars) de sinistres excédentaires nets d'éléments, y compris la réassurance, et a libéré 1,25 milliard de rands de réserves pour compenser cela.

L'impact d'une troisième vague d'infections plus grave que prévu en Afrique du Sud se fera surtout sentir au cours du second semestre de son exercice financier, a-t-elle déclaré.

Sanlam a pris des mesures, notamment en augmentant le prix des primes, et commencera à tenir compte de la vaccination dans la tarification de certains produits plus tard dans l'année.

L'assureur est également en passe de rendre la vaccination obligatoire pour l'ensemble de son personnel, à l'exception d'une petite poignée de personnes qui peuvent travailler entièrement à domicile, à partir de l'année prochaine, a déclaré à Reuters le directeur général Paul Hanratty.

Cette mesure fait suite à une initiative similaire de son homologue Discovery.

Sanlam a déclaré qu'elle était à un stade avancé de discussions pour vendre son activité d'assurance-vie britannique ainsi que son activité de gestion de patrimoine dans le pays.

(1 $ = 14,1983 rands)