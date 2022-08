Le bénéfice de Sasol en Afrique du Sud augmente grâce à la hausse des prix du pétrole et des produits chimiques

L'entreprise de produits chimiques et d'énergie a déclaré que le bénéfice principal par action, qui exclut certains éléments tels que l'impact des coûts non récurrents et l'effet de la couverture, a augmenté à 68,54 rands (4,04 $) pour l'exercice clos le 30 juin, contre 27,74 rands un an plus tôt.

Sans les éléments exceptionnels, le bénéfice net par action (BNPA) pour l'ensemble de l'année - la principale mesure des bénéfices des entreprises en Afrique du Sud - a augmenté de 20 % pour atteindre 47,58 rands, contre 39,53 rands l'année dernière.

(1 $ = 16,9826 rands)