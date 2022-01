Le bénéfice de TSMC au quatrième trimestre augmente de 16,4 % et dépasse les prévisions du marché.

TAIPEI, 13 janvier - Le fabricant taïwanais de puces TSMC a enregistré jeudi une hausse de 16,4% de son bénéfice net trimestriel, selon les calculs de Reuters, grâce à l'essor des semi-conducteurs pour les smartphones et les ordinateurs portables pendant la pandémie de COVID-19 qui a entraîné une pénurie de puces.

Le bénéfice net pour la période octobre-décembre de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et l'un des principaux fournisseurs d'Apple Inc, a atteint 166,2 milliards de dollars taïwanais (6,01 milliards de dollars), contre 142,8 milliards de dollars taïwanais un an plus tôt.

Ce chiffre est supérieur à la moyenne de 161,6 milliards de dollars taïwanais des estimations de 22 analystes compilées par Refinitiv. (1 $ = 27,6400 dollars taïwanais) (Reportage de Yimou Lee et Sarah Wu ; édition de Muralikumar Anantharaman)