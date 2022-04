Le bénéfice de Tesco bondit de 36% mais une baisse est prévue pour l'année en cours

Le groupe, qui détient une part de plus de 27 % du marché britannique de l'épicerie, a déclaré mercredi qu'il avait réalisé un bénéfice d'exploitation ajusté au détail de 2,65 milliards de livres (3,45 milliards de dollars) au cours de l'exercice clos le 26 février - conformément aux prévisions d'un peu plus de 2,6 milliards de livres et en hausse par rapport à 1,96 milliard de livres en 2020-21.

Pour l'année 2022-23, elle prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté de détail compris entre 2,4 milliards de livres et 2,6 milliards de livres.

(1 $ = 0,7681 livre)