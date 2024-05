Teva Pharmaceutical Industries a fait état d'une hausse moins importante que prévu de son bénéfice au premier trimestre, en raison d'une dépréciation plus importante des actifs corporels, alors que les ventes de médicaments copiés et de ses médicaments de marque destinés à traiter les migraines et la maladie de Huntington ont augmenté.

Le plus grand fabricant mondial de médicaments génériques a déclaré mercredi qu'il avait gagné 48 cents par action diluée, hors éléments exceptionnels, au cours du trimestre janvier-mars, contre 40 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 4 % pour atteindre 3,82 milliards de dollars.

Les analystes avaient prévu un bénéfice de 51 cents par action hors éléments exceptionnels pour la société basée en Israël sur un chiffre d'affaires de 3,73 milliards de dollars, selon les données de LSEG I/B/E/S.