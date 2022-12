Le bénéfice de Tiger Brands en Afrique du Sud bondit grâce à un solide second semestre.

Les fabricants de biens de consommation du monde entier augmentent leurs prix pour compenser la flambée des coûts de l'énergie, des matières premières, de la main-d'œuvre et du transport. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a exacerbé les pressions inflationnistes qui s'étaient déjà accumulées pendant la reprise de la pandémie.

Tiger Brands a été le plus touché par l'inflation dans l'alimentation, qui est une activité majeure pour la société.

La société a déclaré que son premier semestre a été affecté par un retard dans la récupération des niveaux "sans précédent et non anticipés" de l'inflation des coûts. Ceci a été aggravé par certaines contraintes d'approvisionnement en raison de défis mondiaux et locaux et d'actions industrielles dans les snacks & friandises et les boulangeries.

Elle s'est redressée au cours du second semestre, malgré la persistance des défis liés aux coûts et à l'approvisionnement, reflétant "la mise en œuvre efficace des initiatives de récupération des marges spécifiques à la catégorie, ainsi que l'exécution des initiatives spécifiques à la catégorie", a déclaré la société.

En conséquence, le fabricant de Jungle Oats et de riz Tastic a déclaré que le bénéfice net par action - la principale mesure du bénéfice en Afrique du Sud - a augmenté pour atteindre 1 702 cents pour l'exercice clos le 30 septembre, contre 1 127 cents un an plus tôt.

Le revenu total a augmenté de 10 % pour atteindre 34 milliards de rands (1,94 milliard de dollars), grâce à une inflation des prix de 11 %. Le volume global a diminué de 1 %.

(1 $ = 17,5374 rands)