Le quatrième plus grand créancier américain a déclaré un bénéfice de 3,1 milliards de dollars, soit 74 cents par action, pour le trimestre terminé le 30 juin, comparativement à 6 milliards de dollars, soit 1,38 $ par action, un an plus tôt.

Les analystes avaient en moyenne prévu un bénéfice de 80 cents par action, selon l'estimation IBES de Refinitiv.