Le bénéfice de l'assureur AIG diminue en raison des coûts liés aux tempêtes et du faible rendement des investissements

Les dommages matériels, les inondations et les pannes de courant dus aux conditions glaciales qui ont sévi aux États-Unis et au Canada fin décembre ont fait grimper les pertes liées aux catastrophes d'AIG à 235 millions de dollars pour le trimestre, contre 189 millions de dollars un an plus tôt.

Le mois dernier, l'assureur dommages Travelers Companies Inc. a également fait état d'un effondrement de son bénéfice trimestriel, en raison des pertes liées à la tempête hivernale.

Entre-temps, le repli des marchés jusqu'en 2022, qui a vu le S&P 500 enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage depuis la crise financière de 2008, a frappé le revenu d'investissement net total consolidé d'AIG, qui a chuté de 9 % pour atteindre 3,3 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre.

Le bénéfice ajusté après impôts attribuable aux actionnaires ordinaires de la société est tombé à 1,02 milliard de dollars, soit 1,36 $ par action, contre 1,34 milliard de dollars, soit 1,58 $ par action, un an plus tôt.

Le président-directeur général Peter Zaffino a toutefois déclaré dans un communiqué que la société a continué à améliorer la rentabilité de ses activités d'assurance générale et a clôturé l'année avec "les résultats de souscription les plus solides" que l'unité ait jamais obtenus.

Le revenu de souscription d'AIG a grimpé de 27 % pour atteindre 635 millions de dollars, contre 499 millions de dollars un an plus tôt, tandis que les primes nettes souscrites dans son activité d'assurance générale ont diminué de 6 %.

Le ratio combiné de l'année d'accident de l'assurance générale s'est amélioré, passant de 89,8 % l'année précédente à 88,4 %. Cette mesure exclut les pertes liées aux catastrophes, et un ratio inférieur à 100 indique que l'assureur gagne plus avec les primes qu'il ne paie de sinistres.