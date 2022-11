Le bénéfice de l'assureur AIG s'effondre en raison des coûts liés aux ouragans et de la baisse du rendement des investissements.

Les experts du secteur s'attendent à ce que les pertes liées à la tempête qui a balayé des régions de Floride et de Caroline du Sud en septembre, et que la société de modélisation des risques Verisk a estimé à 57 milliards de dollars pour les assureurs, plongent les petits assureurs dans la faillite.

AIG - l'un des plus grands assureurs commerciaux du monde - a déclaré 600 millions de dollars de pertes liées à des catastrophes au cours du trimestre, dont environ 450 millions de dollars étaient attribuables à l'ouragan Ian, a indiqué l'assureur.

Le bénéfice ajusté après impôts attribuable aux actionnaires ordinaires de la société a chuté à 509 millions de dollars au troisième trimestre terminé le 30 septembre, soit 66 cents par action, contre 837 millions de dollars, ou 97 cents, un an plus tôt.

Le revenu net consolidé total des investissements a chuté de 28% à 2,7 milliards de dollars, principalement en raison de la baisse des revenus des investissements alternatifs.

Le président-directeur général, Peter Zaffino, a déclaré que les résultats étaient "plus impressionnants lorsqu'on les considère dans le contexte d'un environnement macro-économique difficile et de l'un des ouragans avec les plus grandes pertes assurées de l'histoire des États-Unis."

Les primes nettes souscrites par AIG dans son activité d'assurance générale ont augmenté de 3 % à taux de change constant, tandis que le revenu de souscription a grimpé à 168 millions de dollars, contre 20 millions de dollars un an plus tôt.

Le ratio combiné de l'année d'accident en assurance générale s'est établi à 88,4 %, contre 90,5 % un an plus tôt. Le ratio exclut les pertes dues aux catastrophes et un ratio inférieur à 100 signifie que l'assureur gagne plus avec les primes qu'il ne paie de sinistres.

Ces résultats interviennent également après que la division d'assurance-vie et de retraite d'AIG, Corebridge Financial, a levé 1,68 milliard de dollars en septembre dans le cadre de la plus grande offre publique initiale de cette année.