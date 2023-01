Le bénéfice de l'assureur Travelers chute en raison des coûts liés aux tempêtes hivernales

Le revenu de base de la compagnie a chuté à 810 millions de dollars, soit 3,40 $ par action, au quatrième trimestre terminé le 31 décembre, contre 1,29 milliard de dollars, soit 5,20 $ par action, un an plus tôt.

La tempête hivernale a fait grimper les pertes liées aux catastrophes de l'assureur, déduction faite de la réassurance, à 459 millions de dollars, contre 36 millions de dollars l'an dernier.

Une masse d'air arctique dangereusement glacée s'est emparée d'une vaste étendue des États-Unis à la fin décembre, provoquant des inondations, des pannes de courant, des glissements de terrain, des évacuations et des fermetures de routes.

Les experts du secteur s'attendaient déjà à ce que l'impact des ouragans Ian et Fiona de l'année dernière pousse les petits assureurs à la faillite.

Le bénéfice de Travelers a également été affecté par une baisse du revenu net des investissements, qui est passé de 743 millions de dollars l'année précédente à 625 millions de dollars.

La société basée à New York, souvent considérée comme un indicateur du secteur de l'assurance car elle publie généralement ses résultats avant ses pairs, a enregistré une croissance de 10 % de ses primes nettes souscrites, qui ont atteint 8,83 milliards de dollars au cours du trimestre.

La compagnie a déclaré un ratio combiné de 94,5 %, contre 88 % un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100 % signifie que l'assureur a gagné plus en primes qu'il n'a payé en sinistres.