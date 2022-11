Le bénéfice de l'assureur santé Humana au troisième trimestre bondit de 43 % en raison de la lenteur de la reprise des soins électifs.

L'assureur santé a confirmé ses prévisions de bénéfices annuels ajustés à environ 25 $ par action, même si ses rivaux, dont UnitedHealth Group Inc et Elevance Health, ont relevé leurs perspectives de bénéfices annuels le mois dernier.

Humana avait également revu ses prévisions à la hausse en septembre en raison de l'absence de "vent contraire" COVID-19 et de tendances de coûts médicaux plus faibles que prévu dans les activités Medicare Advantage et Medicaid de la société.

Le rapport entre les frais médicaux et les primes perçues de Humana était de 85,6 %.

Le bénéfice net ajusté de la société a atteint 1,14 milliard de dollars, soit 6,88 $ par action, au troisième trimestre clos le 30 septembre, contre 802 millions de dollars, soit 4,83 $ par action, un an plus tôt.