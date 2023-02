Le bénéfice de la Banque Scotia du Canada chute en raison de l'effondrement des marchés financiers et des provisions.

Le bénéfice net, à l'exclusion des éléments non récurrents, s'est établi à 2,37 milliards de dollars canadiens (1,75 milliard de dollars), ou 1,85 dollar canadien par action, au cours des trois mois terminés le 31 janvier, comparativement à 2,76 milliards de dollars canadiens, ou 2,15 dollars canadiens par action, un an plus tôt. Les analystes avaient prévu en moyenne 2,03 $ CA par action, selon les données de Refinitiv.

Au cours des 11 derniers mois, la banque centrale du Canada a relevé les taux d'intérêt à un rythme record pour les porter à 4,5 % afin de maîtriser l'inflation, qui était de 6,3 % en décembre, ce qui est encore bien supérieur à l'objectif de 2 % de la banque. Le mois dernier, la Banque du Canada a déclaré qu'elle ne prendrait pas de nouvelles mesures afin de laisser les effets des hausses de taux antérieures se faire sentir.

La Banque Scotia a enregistré des provisions de 638 millions de dollars canadiens, en hausse par rapport aux 222 millions de dollars canadiens enregistrés il y a un an, car elle se prépare à faire face aux risques accrus de défaillances de prêts dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Mais le revenu net d'intérêt, qui a augmenté de près de 5 % pour atteindre 4,57 milliards de dollars canadiens au cours de la période de trois mois terminée le 31 janvier, a été un point lumineux jusqu'à présent, alors que la campagne incessante de resserrement de la politique monétaire a augmenté les taux d'intérêt au rythme le plus rapide depuis des décennies et a élargi les marges que les banques tirent du coût d'emprunt et du taux de prêt.

Le troisième plus grand créancier du Canada a déclaré un bénéfice net global de 1,77 milliard de dollars canadiens, soit 1,36 dollar canadien par action, comparativement à 2,74 milliards de dollars canadiens, soit 2,14 dollars canadiens par action, l'an dernier.

Sa rivale, la Banque de Montréal, a également fait état d'une baisse de son bénéfice au premier trimestre mardi, le créancier ayant renforcé ses fonds de réserve pour se préparer à d'éventuelles défaillances de prêts dans une économie incertaine.

(1 $ = 1,3566 dollar canadien)