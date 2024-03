L'entreprise publique malaisienne d'énergie Petroliam Nasional (Petronas) < IPO-PETO.KL> a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à ce que les marchés du pétrole et du gaz soient confrontés à des incertitudes continues cette année, alors qu'elle a fait état d'une baisse des bénéfices au quatrième trimestre en raison de la baisse des prix de l'énergie.

Les conflits en Ukraine et à Gaza ont accru les risques d'approvisionnement, tandis que le ralentissement de la croissance mondiale a freiné la demande, a déclaré le directeur général de Petronas, Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz.

"Malgré ce contexte instable, qui ne montre aucun signe d'apaisement ou de recul, Petronas reste déterminé dans ses engagements à monétiser les ressources de manière responsable pour la croissance économique", a déclaré Muhammad Taufik lors d'une conférence de presse.

Petronas a enregistré un bénéfice de 16,6 milliards de ringgit (3,5 milliards de dollars) entre octobre et décembre 2023, contre 24,4 milliards de ringgit au cours du même trimestre de l'année précédente.

Les recettes du trimestre ont chuté de 12 % pour atteindre 91,7 milliards de ringgit, en raison de la baisse des prix moyens réalisés pour tous les produits, conformément à la baisse des prix de référence, a déclaré Petronas.

Pour 2023, elle a enregistré des recettes de 343,6 milliards de ringgit, tandis que le bénéfice après impôt était de 80,7 milliards de ringgit.

Petronas "redoublera" d'efforts en matière de décarbonisation en cherchant à se développer au-delà de ses activités principales en amont, en aval et en gaz naturel liquéfié (GNL), y compris dans les solutions énergétiques propres, les énergies renouvelables et les projets d'hydrogène, a déclaré Muhammad Taufik.

"Nous nous félicitons de la transparence accrue de nos activités, compte tenu de la pression croissante en faveur de la publication d'informations sur le développement durable", a-t-il ajouté.

Petronas est en bonne voie pour atteindre son objectif à court terme de limiter les émissions à 49,5 millions de tonnes d'équivalent CO2 d'ici 2024 dans ses activités nationales, et progresse vers la mise en service de son usine de GNL au Canada, a-t-il ajouté.

À l'instar d'autres grandes compagnies pétrolières, Petronas intensifie ses investissements dans les énergies propres dans le cadre de son objectif d'émissions nettes de carbone nulles.

Elle a déclaré qu'elle allouerait 20 % de ses dépenses d'investissement globales à des projets de décarbonisation et à des solutions énergétiques plus propres entre 2023 et 2026.

(1 $ = 4,7000 ringgit) (Reportage de Danial Azhar ; Rédaction de Rozanna Latiff ; Montage de Kanupriya Kapoor et Mark Potter)