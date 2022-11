Le bénéfice du détaillant de mode TFG est soutenu par la fabrication locale et l'accord Tapestry.

Le détaillant de vêtements, d'articles pour la maison et de bijoux a déclaré que le bénéfice par action (HEPS), la principale mesure du bénéfice en Afrique du Sud, s'est élevé à 464,6 cents pour le semestre clos le 30 septembre, contre 393,4 cents.

Le propriétaire des marques britanniques de vêtements pour femmes Hobbs et Whistles et de la marque locale de vêtements Foschini et Markham a rapproché la production de vêtements de son pays au cours des dernières années afin de réduire la dépendance à l'égard des lignes d'approvisionnement mondiales tendues et les augmentations associées des coûts d'expédition et des délais de livraison.

Au cours de la période considérée, TFG a été en mesure de produire des vêtements plus rapidement qu'auparavant pour répondre à la forte demande et aux tendances de la mode rapide.

Le chiffre d'affaires de détail du groupe a augmenté de 23,5 % pour atteindre 23,5 milliards de rands (1,35 milliard de dollars), grâce également à l'ouverture de 159 magasins, tandis que le bénéfice brut a augmenté de 24,8 % pour atteindre 11,6 milliards de rands.

Les ventes ont également été stimulées par l'acquisition de Tapestry Home Brands, qui a été incorporée à partir du 1er août. Grâce à cet ajout, les ventes de produits ménagers du groupe ont bondi de 56,9 %.

Les divisions australienne et londonienne de TFG ont poursuivi leur forte reprise depuis l'assouplissement des restrictions COVID-19, les clients revenant dans les magasins. Toutes deux ont bénéficié d'une augmentation des ventes dans leur devise locale, de 48,7 % et 21,2 %, respectivement.

(1 $ = 17,3622 rands)