Le bénéfice du deuxième trimestre d'Albemarle bondit de 66 % en raison de la hausse des prix du lithium

Aujourd'hui à 23:10

Albemarle Corp, le plus grand producteur mondial de lithium, a enregistré une hausse de 66 % de son bénéfice trimestriel mercredi et a revu à la hausse ses perspectives annuelles, citant l'augmentation des prix et des volumes pour le métal utilisé dans la fabrication des batteries de véhicules électriques.

La société a enregistré un bénéfice net de 650 millions de dollars, soit 5,52 dollars par action, pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, contre 406,8 millions de dollars, soit 3,46 dollars par action, pour la même période de l'année précédente.