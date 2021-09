Le bénéfice du fabricant de produits de nettoyage McBride chute de 18 % en raison de la hausse du coût des matières premières.

L'entreprise basée à Londres, qui vend plus d'un milliard de produits chaque année et envoie habituellement plus de 350 camions de ses usines chaque jour, a averti le mois dernier que des "augmentations exceptionnelles des prix" des matières premières et un manque de chauffeurs routiers feraient chuter ses bénéfices pour 2022 jusqu'à 65%.

McBride a déclaré que l'effet de la hausse des coûts des intrants était globalement conforme à ses estimations les plus récentes, avec une certaine détente dans certains articles d'emballage mais des augmentations dans divers produits chimiques. L'entreprise prévoit actuellement des économies d'environ 10 millions de livres pour l'année en cours afin de l'aider à faire face à ces coûts.

La société s'efforce de faire face à la flambée des coûts des intrants en appliquant des augmentations de prix et en récupérant ainsi ses marges. Toutefois, le mois dernier, elle avait signalé que ces augmentations prendraient effet plus tard que prévu.

La société, qui fabrique et distribue ses propres marques de distributeur, notamment Oven Pride et Surcare, a annoncé un bénéfice avant impôt ajusté de 19,9 millions de livres (27,52 millions de dollars) pour l'exercice complet clos le 30 juin, contre 24,2 millions de livres un an plus tôt.

(1 $ = 0,7232 livre)