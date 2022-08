Le bénéfice du premier semestre de l'entreprise chinoise Huawei chute de 52 % en raison de la baisse de la demande.

Le chiffre d'affaires a chuté de 5,9 % en glissement annuel au cours de la période, pour atteindre 301,6 milliards de yuans (44,73 milliards de dollars), avec une baisse plus marquée pendant la période janvier-mars.

"Alors que notre activité d'appareils a été fortement touchée, notre activité d'infrastructure TIC a maintenu une croissance régulière", a déclaré Ken Hu, président tournant de Huawei, faisant référence à son unité d'entreprise interentreprises.

La marge bénéficiaire de la firme technologique chinoise s'est réduite à 5%, avec un bénéfice net de 15,08 milliards de yuans, selon les calculs de Reuters, en baisse par rapport aux 31,39 milliards de yuans du premier semestre 2021.

Une économie faible, des perturbations COVID-19 et des défis liés à la chaîne d'approvisionnement ont nui à l'activité d'appareils de la société qui vend des smartphones et des ordinateurs portables, a déclaré un porte-parole de la société.

Les revenus de cette activité ont chuté de plus d'un quart pour atteindre 101,3 milliards de yuans. Ses activités liées aux opérateurs et aux entreprises ont toutes deux connu une croissance.

Huawei a également stimulé les investissements dans les nouvelles technologies et les nouvelles activités, ce qui a eu un impact sur les bénéfices.

Les ventes du deuxième trimestre dans le secteur plus large des smartphones chinois ont chuté de 14,2 % en glissement annuel, tandis que les volumes ont atteint le niveau le plus bas de la décennie, selon Counterpoint Research le mois dernier.

Les États-Unis ont placé Huawei sur une liste noire d'exportation en 2019 qui lui interdit d'accéder à la technologie critique d'origine américaine, ce qui nuit à sa capacité à concevoir des puces et à s'approvisionner en composants auprès de fournisseurs externes.

L'interdiction a dévasté l'activité autrefois dominante de l'entreprise dans le domaine des combinés.

Huawei développe de nouveaux secteurs d'activité, notamment les composants de voitures intelligentes et les systèmes d'efficacité énergétique, avec son activité de services en nuage, s'appropriant 18 % du marché chinois en pleine croissance, selon le cabinet de conseil Canalys.

Huawei a également déployé son propre système d'exploitation propriétaire Harmony, qui est maintenant utilisé sur 300 millions d'appareils Huawei.

"Nous allons exploiter les tendances de la numérisation et de la décarbonisation pour continuer à créer de la valeur pour nos clients et partenaires, et assurer un développement de qualité", a déclaré M. Hu.

(1 $ = 6,7423 yuan renminbi chinois)